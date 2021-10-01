Венчание потомка Романовых пройдет сегодня в Исаакиевском соборе

Исаакиевский собор временно закрыли для посетителей. Сегодня там венчается потомок Романовых.
Великий Князь Георгий Романов и его невеста Ребекка Беттарини
Как сообщается на сайте Исаакиевского собора, сегодня, 1 октября, музей работает с 15:00, колоннада — с 14:00. В 12:00 здесь пройдет первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчаются потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини.
Всего на церемонию приглашены около 300 человек. Среди приглашенных гостей были внучка княза Кирилла Романова княгиня Мария Владимировна, правнук кайзера Вильгельма II принц Франц Вильгельм Прусский, Посол Роберто Беттарини, принц Лихтенштейна Алоиз, внучка Карла Фаберже Сара Фаберже и многие другие.
Фото: Shutterstock.com
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