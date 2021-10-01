Венчание потомка Романовых пройдет сегодня в Исаакиевском соборе

Как сообщается на сайте Исаакиевского собора, сегодня, 1 октября, музей работает с 15:00, колоннада — с 14:00. В 12:00 здесь пройдет первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчаются потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини.