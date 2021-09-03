Потомок династии Романовых обвенчается в Исаакиевском соборе — впервые после революции

Венчание Георгия Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини запланировано на 1 октября. По данным канцелярии Российского императорского дома, Романов является гражданином РФ, а Беттарини в июле 2020 года приняла православие в Петропавловском соборе с наречением ей имени Виктория Романовна.

Как отметил директор канцелярии Российского императорского дома, кандидат исторических наук Александр Закатов, свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини станет первым после революции 1917 года «полноценным, открытым, общественно значимым и оформленным в полном соответствии с современными государственными законами Российской Федерации и, одновременно, с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России».

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

Как пишет ТАСС, вопрос правомерности использования Багратион-Мухранской титула великой княгини — предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича младшего.