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«Ядовитое недоразумение»: петербуржцы возмутились яркой вывеской нового магазина в Доме Зингера

В Доме Зингера на Невском проспекте петербуржцы заметили ядовито-яркую витрину. Горожан возмутил внешний облик вывески нового магазина сладостей. Они посчитали ее «ядовитым недоразумением».

Фото: «Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга»

Под фотографией десятки гневных комментариев, а кто-то пошутил что следующий шаг — открыть на втором этаже кафе с шавермой. Жители уже обратились с жалобой к губернатору Александру Беглову на его странице во ВКонтакте.

Однако владелец магазина пообещал изменить витрину в соответствии с обликом Невского проспекта. Михаил Ветров уже отказался от «ядовитых» витрин и предложил петербуржцам поучаствовать в открытом конкурсе на оформление витрин, приводят комментарий Ветрова «Невские новости».

«Пусть горожане выберут лучшую концепцию, а мы ее реализуем», — предложил владелец магазина.

Напомним, книжный магазин «Дом книги» может покинуть помещения в Доме Зингера на Невском проспекте, пишет РБК Петербург. Помимо главного книжного города, свое место может потерять и офис ВКонтакте, который тоже снимает помещения в этом здании.

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