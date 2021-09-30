«Ядовитое недоразумение»: петербуржцы возмутились яркой вывеской нового магазина в Доме Зингера

Под фотографией десятки гневных комментариев, а кто-то пошутил что следующий шаг — открыть на втором этаже кафе с шавермой. Жители уже обратились с жалобой к губернатору Александру Беглову на его странице во ВКонтакте.

Однако владелец магазина пообещал изменить витрину в соответствии с обликом Невского проспекта. Михаил Ветров уже отказался от «ядовитых» витрин и предложил петербуржцам поучаствовать в открытом конкурсе на оформление витрин, приводят комментарий Ветрова «Невские новости».

«Пусть горожане выберут лучшую концепцию, а мы ее реализуем», — предложил владелец магазина.

Напомним, книжный магазин «Дом книги» может покинуть помещения в Доме Зингера на Невском проспекте, пишет РБК Петербург. Помимо главного книжного города, свое место может потерять и офис ВКонтакте, который тоже снимает помещения в этом здании.