Главный книжный Петербурга выселяют из Дома Зингера

Книжный магазин «Дом книги» может покинуть помещения в Доме Зингера на Невском проспекте, пишет РБК Петербург. Помимо главного книжного города, свое место может потерять и офис ВКонтакте, который тоже снимает помещения в этом здании.
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В марте 2021 года ЗАО «Зингер» подало иск в Арбитражный суд о признании недействительным договор субаренды с ООО «Книжный магазин № 1» (собственник книжного магазина «Санкт-Петербургский Дом книги»). Суд требует, чтобы магазин передал занимаемые помещения ЗАО «Зингер».
Собственник Дома Зингера посчитал, что договор был заключен на невыгодных условиях. Книжный магазин платил порядка 7 млн рублей в месяц, хотя рыночная цена коммерческого помещения может составлять 12 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка» (собственник ЗАО «Зингер»), в здании Дома Зингера планируют разместить АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги» (принадлежит правительству Петербурга и управляет сетью из четырех книжных магазинов). Этот магазин размещался в Доме Зингера с первой половины XX века до 1999 года. В Смольном уже обратились к кредитной организации с вопросом передачи помещений. В «Доме книги» пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Аналогичным образом могут быть расторгнуты отношения и с другим, не менее знаковым арендатором Дома Зингера — ООО «В Контакте» (управляет одноименной социальной сетью).
Похожая ситуация происходила в 2014 году. Тогда арендатор Дома Зингера планировал обжаловать в суде одностороннее расторжение договора аренды с Комитетом по управлению городским имуществом.
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