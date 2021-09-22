Главный книжный Петербурга выселяют из Дома Зингера

В марте 2021 года ЗАО «Зингер» подало иск в Арбитражный суд о признании недействительным договор субаренды с ООО «Книжный магазин № 1» (собственник книжного магазина «Санкт-Петербургский Дом книги»). Суд требует, чтобы магазин передал занимаемые помещения ЗАО «Зингер».

Собственник Дома Зингера посчитал, что договор был заключен на невыгодных условиях. Книжный магазин платил порядка 7 млн рублей в месяц, хотя рыночная цена коммерческого помещения может составлять 12 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка» (собственник ЗАО «Зингер»), в здании Дома Зингера планируют разместить АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги» (принадлежит правительству Петербурга и управляет сетью из четырех книжных магазинов). Этот магазин размещался в Доме Зингера с первой половины XX века до 1999 года. В Смольном уже обратились к кредитной организации с вопросом передачи помещений. В «Доме книги» пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Аналогичным образом могут быть расторгнуты отношения и с другим, не менее знаковым арендатором Дома Зингера — ООО «В Контакте» (управляет одноименной социальной сетью).

Похожая ситуация происходила в 2014 году. Тогда арендатор Дома Зингера планировал обжаловать в суде одностороннее расторжение договора аренды с Комитетом по управлению городским имуществом.