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Почему Финляндия до сих пор не открыла границы для привитых «Спутником V» россиян? Объяснили в Минздраве страны

Министерство здравоохранения Финляндии объяснило, почему предложение об открытии границы для привитых «Спутником V» пока не будет реализовано. Признание вакцины потребует проверки ее производства и контроля качества.

Фото: Shutterstock.com

 

«В THL [Национальном институте здравоохранения и социального развития Финляндии] заявили, что есть опубликованные доказательства эффективности и безопасности вакцины «Спутник V». THL при этом не заняла никакую позицию по поводу процесса производства вакцины и контроля качества», — приводит «Фонтанка» слова директора департамента Минздрава Финляндии Танели Пуумалайнена.

На сегодняшний день в Финляндии используются только те вакцины от коронавируса, которые были допущены в страну «на основе процедуры централизованной регистрации в ЕС», напомнил Пуумалайнен. Процедура включает в себя «тщательную оценку» производственного процесса, контроля качества, эффективности и безопасности вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам. Заявку о разрешении на продажу и необходимую документацию должен предоставить сам производитель.

Напомним, ранее специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития предложили впускать в страну привитых «Спутником V» без тестов на коронавирус, считая, что такие путешественники не нанесут вреда эпидемиологической ситуации. Однако в Министерстве здравоохранения выступили против такой идеи, отметив, что что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Евросоюза.

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