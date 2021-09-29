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За соблюдением правил парковки во дворах Петербурга проследит новое подразделение

В Петербурге появится новое учреждение, которое будет контролировать парковку автомобилей во дворах жилых домов. Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказал начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

Фото: Shutterstock.com

 

Он подчеркнул, что «Управление по мониторингу» начнет проверят машины во дворах домов в скором времени, когда необходимое согласование придет из комитета по транспорту. Постановление о создании подразделения уже подписал вице-губернатором Петербурга Николаем Бондаренко.

После запуска управления состояния объектов и элементов благоустройства ГАТИ закупит необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений. Также на работу возьмут новых сотрудников, которые смогут увеличить количество проверок парковки машин во дворах.

Напомним, в Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по транспорту.

На всех улицах в центре Петербурга временно запретили парковаться и даже просто останавливаться. Там расширяют зону платной парковки. В перспективе также имеется список из еще 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.

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