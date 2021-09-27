Начало «позднего бабьего лета» в Петербурге! Вот какая погода ждет горожан — в прогнозе синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 сентября, на метеорологические условия будет оказывать влияние гребень антициклона, надвигающегося с севера. При облачной с прояснениями погоде в регионе обойдется без дождей, а температурный фон подрастет и окажется в рамках климатической нормы.

В Петербурге воздух прогреется до +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 774 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы. «Санкт-Петербург: начало позднего бабьего лета», — резюмировал прогноз Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 28 сентября, в Петербурге ожидается без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный — от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 29 сентября, также обойдется без осадков, ветер ожидается юго-восточный — ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно меняться не будет.

Напомним, ранее стало известно, что сентябрь 2021 года в Петербурге может стать самым холодным за последние 20 лет. К концу прошлой недели средняя температура воздуха достигла отметки в +10,6 градусов.