Сентябрь-2021 в Петербурге может стать самым холодным с начала XXI века

Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, на текущий момент средняя температура воздуха в сентябре в Петербурге достигла отметки в +10,6 градуса. С этим показателем первый месяц осени 2021 года вышел на первое место среди самых холодных сентябрей в XXI веке, потеснив с этой позиции год 2008 — когда было на 0,1 градуса теплее.

«Конечно, у сентября в запасе еще есть неделя, чтобы исправить эти показатели, но прогнозы говорят о том, что скорее всего этого не произойдет», — отметил синоптик.

Сейчас средняя температура воздуха в сентябре в Петербурге отстает от климатической нормы почти на 3 градуса. Однако до самого холодного сентября за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в городе, считает Леус, ему «очень далеко — там в лидерах далекий 1894 год с результатом +7,0 градуса».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 24 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, воздух днем прогреется до +9…+11 градусов.

В субботу, 25 сентября, в Петербурге прогнозируется облачная погода, утром и днем будут пройдут небольшие дожди. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +8…+10. В воскресенье, 26 сентября, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем — переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12.