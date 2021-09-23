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МЧС предупреждает: на Петербург надвигается шквалистый ветер

На Петербург надвигается сильный ветер. Ухудшение погодных условий стоит ожидать 24 сентября, сообщает главное управление МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Shutterstock.com

 

Местами в Петербурге ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, а его порывы будут достигать 7-12 м/с, в прибрежных районах до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют горожанам убрать вещи с балкона, закрыть окна. Также советуют парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Для пешеходов рекомендация простая: необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и избегать деревья.

Напомним, в Петербург пришел циклон «Тим» — он закроет небо плотными облаками и вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Температура воздуха 23 сентября составит +9…+11 градусов, по области +7…+12.

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