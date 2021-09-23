Плотные облака, небольшие дожди и циклон «Тим»: синоптики рассказали о погоде на конец недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует очередной, приближающийся с северо-запада, циклонический вихрь. Названный немецкими синоптиками «Тим», он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит+9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 24 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +9…+11. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

В субботу, 25 сентября, в Петербурге также будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем умеренный. Температура воздуха останется без изменений — ночью +5…+7 градусов, нем +9…+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.