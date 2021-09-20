В Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Его открыли создатели кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров

В Красногвардейском районе Петербурге открылся пансионат для пожилых людей. Проектом занимается Александра Синяк — создатель благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров.
Как рассказала «Собака.ru» Александра Синяк, пансионат «Добродомик», который открылся на улице Маршала Тухачевского, 23 — проект социального предпринимательства, который благодаря соединению коммерческого и благотворительного направления позволил создать пансионат нового уровня. Здесь созданы условия для жизни и реабилитации пожилых людей, организован профессиональный медицинский уход, установлено необходимое оборудование, завтраки, обеды и ужины готовят повара.
В пансионате есть 10 коммерческих мест и пять благотворительных для тех пожилых людей, которые одиноки и попали в трудную ситуацию — мошенники отобрали квартиру и они просто остались на улице. На попечении «Добродомика» уже есть ветеран войны, ребенок войны и просто пожилой человек, у которых отобрали квартиры и выгнали на улицу — и теперь «Добродомик» стал для них домом.
Кроме того, в пансионате можно пройти реабилитацию после инсульта или инфаркта, здесь есть и отдельные комнаты для людей с деменцией.
Александра Синяк
О пансионате «Добродомик», специально для «Собака.ru»:
Помимо благотворительности, пансионат также предоставляет лучшие условия и на коммерческой основе, у родственников есть даже доступы к онлайн-камерам, чтобы в режиме реального времени иметь возможность наблюдать только за своим пожилым человеком и быть уверенным, что все хорошо.
Возле пансионата парк, пруд — природа, где в хорошую погоду все гуляют. К сожалению, таких пансионатов нужно много, но мы уверены, что сможем сделать так, чтобы у каждого пожилого человека всегда был дом — где любовь, забота и должный уход.
Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.
Летом 2020 года у «Добродомика» появилась «горячая линия». На новый номер смогут позвонить бабушки и дедушки из любого региона России. Весной 2021-го новый «Добродомик» открылся и на Маршала Тухачевского. Площадь благотворительного кафе составит 240 квадратных метров — оно рассчитано на 100 посадочных мест.
Лауреатка премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020, 28-летняя Александра Синяк три года назад начала бесплатно кормить сотни пенсионеров. Теперь ее кафе «Добродомик» есть не только в Петербурге, но и в других городах страны. А во время пандемии «Добродомик» стал единственной организацией Петербурга, которая на регулярной основе развозит тысячи продуктовых наборов всем нуждающимся пожилым людям, оказавшимся в группе риска. «Собака.ru» Александра рассказала о новом подходе к благотворительности и том, как при помощи сообщества можно решать любые проблемы.
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