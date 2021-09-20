В Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Его открыли создатели кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров

Как рассказала «Собака.ru» Александра Синяк, пансионат «Добродомик», который открылся на улице Маршала Тухачевского, 23 — проект социального предпринимательства, который благодаря соединению коммерческого и благотворительного направления позволил создать пансионат нового уровня. Здесь созданы условия для жизни и реабилитации пожилых людей, организован профессиональный медицинский уход, установлено необходимое оборудование, завтраки, обеды и ужины готовят повара.

В пансионате есть 10 коммерческих мест и пять благотворительных для тех пожилых людей, которые одиноки и попали в трудную ситуацию — мошенники отобрали квартиру и они просто остались на улице. На попечении «Добродомика» уже есть ветеран войны, ребенок войны и просто пожилой человек, у которых отобрали квартиры и выгнали на улицу — и теперь «Добродомик» стал для них домом.

Кроме того, в пансионате можно пройти реабилитацию после инсульта или инфаркта, здесь есть и отдельные комнаты для людей с деменцией.