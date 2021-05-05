В Петербурге вновь открывается благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров

Новый «Добродомик» откроется в Красногвардейском районе, на улице Маршала Тухачевского, 23. Площадь благотворительного кафе составит 240 квадратных метров — оно рассчитано на 100 посадочных мест. В будние дни с 12:00 до 16:00 здесь будут предоставлять бесплатные обеды людям пожилого возраста. Всего кафе рассчитывает принимать до 2 тысяч человек в день.

«12 мая в 12:00 по адресу Маршала Тухачевского, 23 торжественно, с праздничной программой и пожилыми людьми нашего города мы перережем оранжевую ленточку и откроем двери кафе, где каждый будний день все пенсионеры, блокадники, ветераны смогут обедать бесплатно», — сообщила «Собака.ru» создательница кафе и президент благотворительного Фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.

Каждый желающий может показать поддержку и подарить обед пожилым людям, оформив пожертвование. О том, как сделать это, можно узнать здесь.