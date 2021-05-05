В Петербурге вновь открывается благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров

Благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров вновь открывается в Петербурге. Год назад заведению пришлось закрыться из-за пандемии и ради безопасности старшего поколения — нуждающимся доставляли еду на дом.
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Фото: сообщество "Благотворительные обеды пенсионерам"
Новый «Добродомик» откроется в Красногвардейском районе, на улице Маршала Тухачевского, 23. Площадь благотворительного кафе составит 240 квадратных метров — оно рассчитано на 100 посадочных мест. В будние дни с 12:00 до 16:00 здесь будут предоставлять бесплатные обеды людям пожилого возраста. Всего кафе рассчитывает принимать до 2 тысяч человек в день.
«12 мая в 12:00 по адресу Маршала Тухачевского, 23 торжественно, с праздничной программой и пожилыми людьми нашего города мы перережем оранжевую ленточку и откроем двери кафе, где каждый будний день все пенсионеры, блокадники, ветераны смогут обедать бесплатно», — сообщила «Собака.ru» создательница кафе и президент благотворительного Фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.
Каждый желающий может показать поддержку и подарить обед пожилым людям, оформив пожертвование. О том, как сделать это, можно узнать здесь.
Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.
Летом 2020 года у «Добродомика» появилась «горячая линия». На новый номер смогут позвонить бабушки и дедушки из любого региона России.
Лауреатка премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020, 28-летняя Александра Синяк три года назад начала бесплатно кормить сотни пенсионеров. Теперь ее кафе «Добродомик» есть не только в Петербурге, но и в других городах страны. А во время пандемии «Добродомик» стал единственной организацией Петербурга, которая на регулярной основе развозит тысячи продуктовых наборов всем нуждающимся пожилым людям, оказавшимся в группе риска. «Собака.ru» Александра рассказала о новом подходе к благотворительности и том, как при помощи сообщества можно решать любые проблемы.
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