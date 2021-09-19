В Петербурге завершилось трехдневное голосование. Главное

В России с 17 по 19 сентября проходило голосование — впервые в истории оно длилось три дня. В Петербурге горожане выбирали депутатов Заксобрания и Госдумы, а также депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Рассказываем, как это было.
В первый день голосования явка составила от 3 до 7%, при этом на некоторых участках были зафиксированы многометровые очереди. Днем голосующих развлекал аниматор в костюме бюллетеня, напевающий о том, что 17 сентября праздник — «ведь сегодня бюллетени попадут все в урну». В этот же день был замечен избиратель в костюме зебры.
В субботу, 19 сентября, явка оставалась на низком уровне. Так, на начало второго дня она составила: в Госдуму — 12,25 %;
в Законодательное собрание — 11,46 %. По состоянию на 15:00, явка на выборах в Госдуму составила 16,68 %, в Закс — 15,72 %. Такие данные представили в Горизбиркоме. В общей сложности, согласно информации Горизбиркома, явка в Петербурге за два дня составила на голосование в Госдуму — 20,44 %, а на голосование в Заксобрание — 19,39 %.
В финальный день голосования к 12:00 в Петербурге зафиксировали явку в два раза ниже, чем в других регионах страны. По данным СПбИК, утром ситуация была следующая: на выборах в Госдуму — 23,4 %, на выборах в Заксобрание Петербурга — 21,8 %. Уже вечером стало известно о том, что явка петербургских избирателей на выборы в Государственную думу РФ по данным на 18:00 составила 33,6%, а в Законодательное собрание — 31,35%.
Специально для «Собака.ru» заместитель директора Музея политической истории Елена Лысенко рассказывает о том, как жители Российской империи в 1906 году выбирали самую первую Госдуму: как велась агитация, применялся ли черный пиар, и как подсчитывали голоса.
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