В Петербурге завершилось трехдневное голосование. Главное

В первый день голосования явка составила от 3 до 7%, при этом на некоторых участках были зафиксированы многометровые очереди. Днем голосующих развлекал аниматор в костюме бюллетеня, напевающий о том, что 17 сентября праздник — «ведь сегодня бюллетени попадут все в урну». В этот же день был замечен избиратель в костюме зебры.

В субботу, 19 сентября, явка оставалась на низком уровне. Так, на начало второго дня она составила: в Госдуму — 12,25 %;

в Законодательное собрание — 11,46 %. По состоянию на 15:00, явка на выборах в Госдуму составила 16,68 %, в Закс — 15,72 %. Такие данные представили в Горизбиркоме. В общей сложности, согласно информации Горизбиркома, явка в Петербурге за два дня составила на голосование в Госдуму — 20,44 %, а на голосование в Заксобрание — 19,39 %.