Кто мог участвовать в выборах

Выборы в первую Государственную думу вовсе не были всеобщими. В них не могли участвовать женщины, студенты, военнослужащие и «бродячие инородцы» (бродяги, не православного исповедания). Также существовал возрастной ценз: люди моложе 25 лет к голосованию не допускались.

«Мелкие чиновники иногда были малограмотными, поэтому на местах ограничения могли быть другими, — рассказывает заместитель директора Музея политической истории Елена Лысенко. — Был такой прецедент: человек, организовывавший процедуру выборов в одном небольшом местечке, объявил, что голосовать можно только за людей старше 40 лет, хотя ничего такого в законе написано не было. В результате там выбрали по тем временам глубоких стариков».

Не были выборы также и прямыми. Все жители, имевшие право голоса, делились на курии: землевладельческую, городскую, крестьянскую, рабочую и т.д. Люди из этих групп в разных губерниях голосовали за своих представителей: выборщиков, которые, в свою очередь, собирались на съезды и голосовали за кандидатов в депутаты. При этом разные сословия были не равны между собой. Один выборщик городской курии представлял 2 тысячи избирателей, а один выборщик крестьянской — 30 тысяч. Более того, для низших сословий голосование шло в три этапа: сначала крестьяне и рабочие выбирали уполномоченных, потом те собирались и голосовали за выборщиков.