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Фото предоставлено Музеем политической истории России
Летом 1905 года на фоне Первой русской революции император Николай II объявил о создании в стране нового органа: Государственной думы. Изначально предполагалось, что собрание депутатов будет иметь право совещательного голоса. Однако затем, по манифесту 17 октября, полномочия парламента расширились — Дума объявлялась законодательным органом.
Намеченные на февраль-март 1906 года выборы вызвали ажиотаж в обществе: появились новые политические партии, по всей стране проходила агитация. По сути, так в Российской империи рождалась публичная политика. Как же проходило голосование?
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Митинг студентов Петербургского Университета, посвященный выходу Манифеста 17 октября 1905 года
Фото предоставлено Музеем политической истории России
Кто мог участвовать в выборах
Выборы в первую Государственную думу вовсе не были всеобщими. В них не могли участвовать женщины, студенты, военнослужащие и «бродячие инородцы» (бродяги, не православного исповедания). Также существовал возрастной ценз: люди моложе 25 лет к голосованию не допускались.
«Мелкие чиновники иногда были малограмотными, поэтому на местах ограничения могли быть другими, — рассказывает заместитель директора Музея политической истории Елена Лысенко. — Был такой прецедент: человек, организовывавший процедуру выборов в одном небольшом местечке, объявил, что голосовать можно только за людей старше 40 лет, хотя ничего такого в законе написано не было. В результате там выбрали по тем временам глубоких стариков».
Не были выборы также и прямыми. Все жители, имевшие право голоса, делились на курии: землевладельческую, городскую, крестьянскую, рабочую и т.д. Люди из этих групп в разных губерниях голосовали за своих представителей: выборщиков, которые, в свою очередь, собирались на съезды и голосовали за кандидатов в депутаты. При этом разные сословия были не равны между собой. Один выборщик городской курии представлял 2 тысячи избирателей, а один выборщик крестьянской — 30 тысяч. Более того, для низших сословий голосование шло в три этапа: сначала крестьяне и рабочие выбирали уполномоченных, потом те собирались и голосовали за выборщиков.
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Открытка "Бюрократия". Сатира на выборы в Государственную Думу
Изображение предоставлено Музеем политической истории России
Агитация и ход кампании
Кампания началась практически сразу после объявления выборов. Она продлилась с осени 1905 до конца зимы 1906 года. Партии пытались сделать так, чтобы именно их члены стали выборщиками и потенциальными кандидатами в Думу. Главным инструментом здесь была пресса: издавались газеты, печатались избирательные листки, которые распространяли на улицах.
«Большую часть населения составляли крестьяне, рабочие, которые имели довольно слабое представление о том, за кого они голосуют, — объясняет Елена Лысенко, — партиям приходилось рассказывать не только о своей программе, но и вообще объяснять, что они из себя представляют. Иногда это приводило к курьезам. Например, в Нижегородской губернии конституционные демократы начали спор с партией октябристов по вопросу входившей тогда в состав Российской империи Польши. Избиратели вообще не могли понять, какое отношение Нижний Новгород имеет к Польше».
Еще одним способом привлечь избирателя на свою сторону были митинги и специальные собрания. В условиях отсутствия дебатов кандидаты в выборщики могли проявить свой ораторский талант именно там. Впрочем, выступая перед избирателями, нужно было учитывать, что в зале присутствовала полиция, которая следила как за порядком, так и за тем, что говорят с трибуны. Партии протестовали против этой практики, но добиться удаления правоохранителей со встреч избирателей удалось значительно позже.
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Митинг на набережной Невы
Фото предоставлено Музеем политической истории России
Скандалы, черный пиар и административный ресурс
В газетах того времени можно встретить не только агитацию за кандидатов, но и материалы-разоблачения. Противники не скупились на оскорбления и клевету в адрес конкурентов. «Зачастую районы города враждовали между собой, — рассказывает Елена Лысенко, — К примеру, они не могли договориться, где будет главный городской рынок. Поэтому если от одного района выдвигался человек, то он сразу становился врагом для жителей другого. Его сразу начинали обливать грязью в прессе, используя такие выражения, которые сейчас мы не могли бы представить в газете».
Не гнушались кандидаты и прямого подкупа: правда, тогда он был крайне примитивным. Чаще всего он сводился к агитации в трактирах: если человек обязался проголосовать за кандидатуру того или иного выборщика, то ему бесплатно наливали спиртное — прямо на месте или давали даже унести с собой. Причем законодательство тогда не было еще проработано, поэтому, несмотря на скандалы и сообщения в газетах, больших последствий такие случаи не имели.
«Был и административный ресурс, — добавляет Елена Лысенко, — в некоторых регионах мелкие чиновники пытались продвинуть своих родственников. В Астрахани один приказчик пролез в выборщики от крестьянской курии, не пустив, собственно, ни одного крестьянина. Это вызвало большой скандал».
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Сатира на членов I Государственной Думы
Изображение предоставлено Музеем политической истории России
Как проходили выборы
Избранные куриями выборщики собирались на специальные съезды. Поездка должна была оплачиваться властями, но иногда возникали сложности. «В одной губернии была забавная история, о которой писали в газетах, — говорит Елена Лысенко, — власти не нашли нормального вагона, чтобы везти участников съезда в уездный город. Тогда их посадили в товарных вагон, написали мелом «Здесь едут выборщики депутатов Государственной думы» и отправили так».
Бюллетеня, утвержденного избирательной комиссией, не существовало. Участники съезда сами определяли список претендентов на думское кресло, голосуя записками с именами кандидатов, выдвигаемых из числа собравшихся выборщиков. Когда посредством такой процедуры отбирался кандидат, то председатель собрания рассказывал: представляет ли названный человек какую-то партию, каких политических взглядов придерживается.
Впрочем, на местах иногда руководствовались совсем другими соображениями. «Некоторые избирательные округа пытались выдвинуть от себя людей откровенно недостойных, которые не нужны им были в их округе, — объясняет Елена Лысенко, — от деревень иногда выбирали людей пьющих, никчемных, ленивых. Рассуждали, что на земле он только мешает, а так его можно в Думу сослать. Есть данные по неблагополучным регионам, что могли выдвинуть самого бедного. Мол, так у него будет хоть какое жалование, а то семья голодает. Впрочем, чаще бывали и ситуации, когда старались выбрать самого грамотного, самого достойного».
Почти не было в 1906 году политиков-гастролеров, столичных партийных звезд, которые приезжали бы в другие губернии, чтобы избраться от них. Эта практика будет распространена уже позже. К примеру, будущий глава Временного правительства Александр Керенский избирался в Четвертую Государственную Думу от Саратовской губернии, хотя практически не имел к ней отношения.
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Билет члена Государственной думы на право входа в Таврический дворец
Фото предоставлено Музеем политической истории России
Подсчет голосов
Поскольку никакого бюллетеня в то время не существовало, то и сама процедура подсчета голосов отличалась от современной. Выборщики голосовали, опуская в емкость с именем кандидата шар: белый за понравившегося кандидата, черный — за непонравившегося.
Затем, после закрытия съезда, избирательная комиссия эти шары пересчитывала — за этим следили журналисты, сохранились фотографии. Больших споров итоги голосования не вызвали.
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