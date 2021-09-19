Жители Токсово обнаружили в своем унитазе живого котенка

У жительницы поселка Токсово вылез котенок из унитаза после нажатия кнопки смыва. Как животное там оказалось, пока непонятно. Необычную историю рассказали в паблике «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
«После посещения, так сказать, белого друга, нажав на кнопку смыва, вместе с водой появился кот! Орущий, но очень жаждущий жить!», — поделилась женщина. На вид котенку 4-5 месяцев и, скорее всего, он бездомный. «Шипит, агрессивный, с блохами, но он, конечно, в шоковом состоянии еще», — добавила она. Сейчас котенка греют и откармливают, а также ищут ему хозяев.
Напомним, ранее сотрудники «Кошкиспас» рассказали об освобождении двух котят из старого дымохода в доме на 15-й линии Васильевского острова. Котят сразу вернули к маме-кошке, которая «бегала рядом и переживала».
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