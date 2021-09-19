Жители Токсово обнаружили в своем унитазе живого котенка

«После посещения, так сказать, белого друга, нажав на кнопку смыва, вместе с водой появился кот! Орущий, но очень жаждущий жить!», — поделилась женщина. На вид котенку 4-5 месяцев и, скорее всего, он бездомный. «Шипит, агрессивный, с блохами, но он, конечно, в шоковом состоянии еще», — добавила она. Сейчас котенка греют и откармливают, а также ищут ему хозяев.