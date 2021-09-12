Видео: волонтеры «Кошкиспаса» вытащили из старого дымохода двух котят

По словам зоозащитников, им поступила заявка о том, что кот попал в ловушку. «Разглядывая дом на карте, возникло предположение, что в таком старом доме, судя по месту, где слышится "мяв", котик скорее всего оказался в старом дымоходе. Так и получилось, только вместо одного котика мы с Сашей нашли сразу двух», — добавили они. Теперь котята вернулись к маме-кошке, которая «бегала рядом и переживала».

Волонтеры также сообщили, что в 2017 году уже приезжали сюда и доставали другого котенка. Выяснилось, что отверстие на чердаке, которое сотрудники «Кошкиспаса» заделали в том году, было разобрано. Именно поэтому котята туда упали. Сейчас волонтеры уже заделали эту дыру.