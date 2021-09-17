Ксения Шойгу впервые стала мамой

О рождении ребенка Ксения Шойгу и Алексей Столяров рассказали сегодня на своих страницах в Instagram. «Девочка! Счастливы!» — подписала фотографию Ксения и добавила в Stories, что дочка «просто красавица». «Если что, девочка! Ксения и все девушки, вы просто великие. Люблю», — поделился Алексей. «Ты мой герой», — добавил он в адрес невесты.

О помолвке Шойгу и Столяров объявили в мае этого года. Ксения опубликовала в Instagram фото с кольцом на пальце и подписала: «Я теперь невеста!». В тот же день Алексей выложил фото с невестой и выразил свою радость от того, что теперь может публиковать снимки с ней. Он познакомился с Ксенией на «Гонке героев», организатором которой выступает Шойгу.

Редакция «Собака.ru» поздравляет Ксению Шойгу и Алексея Столярова с рождением дочки!