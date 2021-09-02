«Производственное объединение «Возрождение» уже выиграло конкурс на капитальный ремонт Биржевого моста. Договор уже оформлен. Сейчас мы в стадии сбора разрешительной документации на ограничение движения. 1 октября мы планируем полностью перекрыть движение по Биржевому мосту как для автомобилей, так и для пешеходов», — заявил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин.

Ранее планировалось, что Биржевой мост закроют на три года. Однако сейчас сроки значительно уменьшились — предполагается, что движение по мосту должно восстановиться в мае 2022 года, ко Дню города.

«Мы прекрасно понимаем значение этого объекта, поэтому постараемся открыть движение на мосту как можно скорее. Возможно, часть работ на тротуаре завершится уже после того, как проезжая часть будет открыта», — добавил Левакин.