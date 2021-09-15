Это труба или змея? В Петербурге спасли пресмыкающееся, которое пыталось сбежать от хозяина

В Петербурге на улице Союза Печатников, 29 обнаружили змею. Она пыталась слиться с обстановкой и пряталась между трубами и проводами. Об этом «Фонтанке» рассказала местная жительница.
Как пояснил петербургский зоолог Павел Глазков со ссылкой на герпетолога Евгения Рыбалтовского, на самом деле это был островной полоз, неядовитый — в дикой природе он встречается в Японии и на острове Кунашир (Курильские острова). Ученый предположил, что змея могла уползти от кого-то, кто держал ее в квартире в качестве домашнего животного.
Также Глазков отметил, что змею необходимо забрать, причем специалистам. На улице уже становится холодно, а в таких условиях змея становится заторможенной и спустя какое-то время может погибнуть.
Позже очевидцы рассказали, что полоза уже спасли. На место приехали представители поисково-спасательной службы города. В ПСС эту информацию подтвердили.
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