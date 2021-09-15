Невский рынок в Петербурге планируют снести ради строительства нового моста

В комитете имущественных отношений подтвердили, что в Генплане и проекте нового плана Петербурга с северо-западной стороны от территории рынка планируется организация транспортной развязки на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта.

Речь идет о планируемом Большом Смоленском мосте. Поскольку в будущем, возможно, потребуется изъять участок для государственных нужд, вопрос о перезапуске рынка сейчас не рассматривается. В комитете уточнили, что окончательно все прояснится после подготовки проектной документации, и пока конкретных решений на этот счет нет.

Невский рынок, рассчитанный на 240 торговых мест, работал с 1960-ых годов. С конца 90-ых он находился в аренде у АО «Агропартнер». В январе 2018 года КИО в одностороннем порядке расторг договор аренды. Через несколько месяцев подведомственное КИО ГКУ «Имущество Санкт–Петербурга» обратилось в суд, требуя от контрагента выплатить долги, расторгнуть договор аренды и освободить объект. Арбитраж постановил взыскать около 13,5 млн рублей и прекратить аренду.

Параллельно в КИО рассматривался вариант передачи объекта ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса», которое управляет Кузнечным рынком, или заключения по нему договора доверительного управления со сторонней организацией. То есть власти планировали сохранить работу торговых рядов, востребованных как у покупателей, так и у продавцов.