В этот уик-энд в онлайн и оффлайн формате пройдет Форум уличного искусства от Института исследования стрит-арта с дискуссиями, «Граффити-библиотекой» и презентацией настольной игры Urban Walks Street Art. В преддверии события «Собака.ru» реконструирует историю самопровозглашенного «музея стрит-арта», где этим летом «бомбили» десятки художников, снимали клипы и устраивали выставки без помех со стороны властей или милиции.
Как заброшенный Невский рынок стал меккой стрит-арта с толпами посетителей и какое будущее его ждет
От рынка в модернистком здании до «заброса»
«Пока основной Музей стрит-арта закрыт, это место конкретно для сезона 2020 года — новый Музей стрит-арта, потому что тут есть все: граффити, красивые работы и даже пиксель-арт», — рассказывал в конце июня телеканалу Piter.TV автор экскурсий по уличному искусству Николай Стекольников. За три летних месяца пустующий Невский рынок стал самым популярным «забросом» с граффити и стрит-артом: туда началось настоящее паломничество. Про место снимало сюжеты телевидение и писали онлайн-СМИ, оно появилось в неофициальных путеводителях по городу, сотни фото с геотегом можно посмотреть в Instagram. До этой пандемийной весны пространство никого особенно не интересовало: в августе 2019 года город выиграл дело в Арбитражном суде, который постановил взыскать долг и расторгнуть договор с компанией-главным арендатором площадей. Торговое оборудование, мебель, весь необходимый инвентарь вынесли до лучших времен, а рынок остался пустовать. В мае этого года информация о свободном от охраны бывшем маркетплейсе в пяти минутах от метро начала появляться в интернете.
Невский рынок, построенный на рубеже 1950-х и 60-х — далеко не самый известный экземпляр жанра «советский модернизм». Куда примечательней находящийся по соседству на проспекте Обуховской обороны ДК «Невский», где в 1975 году проходила историческая выставка художников-нонконформистов. Это здание не используется полтора десятилетия, но в отличие от Невского рынка, охраняется. Кстати, архитектор рынка Сергей Евдокимов вместе с архитектором ДК Евгением Левинсоном проектировали торжественные «сталинки» на Ивановской улице в том же Невском районе. Евдокимов — важный петербургский зодчий советского периода, в послужном списке которого модернистское кафе «Олень» в Зеленогорске (по тем временам — как Harvest на Добролюбова, оба — с головокружительной лестницей), трамплин в Кавголово, гостиница «Прибалтийская», подземные вестибюли станций «Горьковская» и «Технологический институт», футуристический НИИ на улице Одоевского, фееричной расстекловки бассейн на улице Литовской и, кстати, гостиница «Карелия», на фасаде которой пару лет назад появился гигантский мурал с изображением чемодана. Ученики архитектора спроектировали те самые дома «на курьих ножках» у метро «Приморская». Невский рынок среди творений Евдокимова упоминается редко — куда заметнее Мальцевский на улице Некрасова.
Во время самоизоляции уличный художник Асим изучал сайт Wikimapia, на котором в основном и находят информацию о заброшенных зданиях. Невский рынок был отмечен тэгом «не использующийся объект». Затем в предложке YouTube ему попалось видео «Коронавирус в России | Пустой Рынок», выложенное 28 мая: пустые прилавки, разбитые стекла в павильонах на втором этаже и мусор. Через пару дней Асим отправился на локацию вместе со стрит-артистом Владимиром Абихом — оба художника активно искали новые места для своих работ. «Ворота были закрыты, но рядом оказалась какая-то дырка, мы в нее залезли — никого внутри,, там только два кота жили». Абих сделал в пространстве две работы: первая — «Антистиль» под павильоном, где когда-то располагался магазин «Ваш стиль», вторая — прямо на фасаде, выходящем на проспект Обуховской обороны. В арку над основным объемом он вписал слово «Показалось», которое частично скрывала металлическая деталь крыши. «Мне хотелось занять самое “вкусное” место, в данном случае — руфтоп. В первый раз я сфотографировал все помещения, а на следующий день мы уже пошли рисовать с краской, я быстро придумал “Показалось”, отталкиваясь от контекста», — рассказывает Абих. В тот же день он выложил фото Невского рынка в Instagram.
Самоорганизованная галерея стрит-арта
«После наших c Асимом постов туда ломанулась куча народу, а через неделю он был уже весь разрисован и стал самоорганизованным музеем стрит-арта». Среди тех, кто побывал на новом споте: московский художник Анатолий Akue — резидент галереи «Триумф», райтер и организатор фестивалей Николай Super 158, начавший свою карьеру еще в начале 2000-х, а также художница Люба lu__blue, прославившаяся муралами с «отфейстюнеными» девочками. На Невском рынке она сделала, пожалуй, свою самую остроумную работу, вписав в портрет лежащей девушки тандыр.
«Моя инициатива по созданию галереи на забросе удалась», — рассказывает стрит-арт экскурсовод Николай Стекольников, который первым сообщил о новой жизни рынка журналистам. По его словам, он привел туда первую большую группу художников из почти 20 человек. «Пока все рисовали, к нам подошел жилец соседнего дома, который сказал, мол, “я уважаю граффити-культуру, но в Нью-Йорке бомбинг в “забросах” привел к образованию притонов, а мне этого под окнами не надо”. Я ему ответил, что мы не собираемся бить окна, наоборот — рисуем красивые вещи, сами все увидите. Он все равно вызвал полицию, а нам пришлось свалить». Однако по мере роста популярности нового граффити-спота, там появились и настоящие вандалы, которые били оставшиеся витрины. «Это делали уже не уличные художники, а подростки, которые там тусовались», — отмечает Николай. Экскурсии на этот рынок он не водил, хотя сам жанр пользуется определенным спросом: тренд на такие прогулки задал Институт исследования стрит-арта.
Забросы с граффити и рисунками для Петербурга — общее место. Участник анонимной группы «Осколки» на наш вопрос о Невском рынке ответил, что ничего интересного в нем нет, а все заброшки осваивают по одному плану: сначала их «открывают», потом приходят несколько компаний граффитчиков-заброшкеров, а затем приезжают уже все. В таких местах нередко проводят выставки, собирающие толпы: как, например, прошлым летом в сквоте на Васильевском острове (вход был платным), а этим — в пригородном поселке у Финского залива, куда заглянули даже Алексей Герман с Еленой Окопной. Фотографу Николаю Обглодину о Невском рынке рассказали знакомые граффитчики — он искал место под выставку «в уличных условиях», чтобы туда можно было прийти в любое время, однако фотографии нужно было как-то защитить от дождя — колоритный рынок оказался идеальным «мэтчем». «Были сомнения, что выставка спалит клевое место в медиа-пространстве, но по первой же ссылке в Google я нашел рынок в списке топ-10 мест для посещения в СПб. Мне стало понятно, что закрытие входа — вопрос времени. Мы успели».
Николай позвал друзей и друзей друзей, на открытии устроили небольшой фуршет и включили музыку из колонок так, чтобы не мешать местным жителям. Выставку вскоре кто-то полностью уничтожил. «Во время подготовки мы встречали разных людей, которые оказались там по каким-то творческим инициативам: снимали клип, делали фотосет, кто-то просто на гитаре играл. Еще были семьи гопников, какие-то школьники, которые все крушили. Приходила бабуля, слегка не в себе, плакалась, что закрыли рынок, а она всю жизнь в него ходила и сейчас его разрушают. Я вступил в диалог с ней, пытаясь объяснить, что за разрушение рынка отвечает люди "сверху", а не молодежь, которая там тусит. Его хотят снести другие люди. (Прим.ред. информацию о том, что рынок скоро снесут не подтверждают городские чиновники)», — вспоминает Николай.
«Заброс» как общественное пространство
«В этом кейсе интересно то, что рынок — классное многоуровневое пространство, которое выглядит, как выставочный зал. Через неделю после “открытия” оно превратилось в музей, затем там начали устраивать чуть ли не тусовки, снимали клипы. Еще чуть-чуть и там бы рампы для скейтеров появились и крутое место для общения. Ничего специально даже делать не пришлось. Я рассуждаю профанно, конечно: есть нормативы, техника безопасности. Но закрывать здание и никого не пускать — это поведение “собаки на сене”: ни себе, ни людям. А ведь при минимальных вложениях там можно было бы устроить классное место, пока новый арендатор не определен. Популярность рынка этим летом показывает — на такие пространства есть запрос не только у художников, но и у зрителей, молодых горожан», — анализирует хайп вокруг заброшенного рынка Владимир Абих.
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Невский рынок в период свой работы
Три года назад в СМИ появилась информация, что несколько городских рынков в будущем могут реорганизовать: открыть кафе, лектории и прочие атрибуты современных гастрономических кластеров. «Рынки планируют перезапустить в «торгово-развлекательном формате», но с сохранением “основной функции”», — писала интернет-газета «Бумага». В числе тех, кто может попасть под переформатирование значился и Невский рынок, однако сами его сотрудники от перспективы были не в восторге. «Как в таком случае нужно будет работать, непонятно. У нас сейчас много покупателей, которые приходят на рынок именно за продуктами, им не нужно всё остальное. Зачем нужны кафе, если рядом есть продукты? — говорила фермер Валентина с Невского рынка корреспонденту «Бумаги». Изменений в итоге не произошло — как мы уже указали выше, город расторг отношения с арендатором и в августе 2019 года рынок закрылся.
Конец «прекрасной эпохи»
В начале сентября на канале «Санкт-Петербург» вышел сюжет о «стрит-арт рынке»: ведущий скептически высказывается о качестве «художеств» граффитчиков и дает слово чиновнику — Виталию Остроушко, исполняющему обязанности директора жилищного агентства Невского района Санкт-Петербурга. Он рассказал, что 29 июня 2020 года его агентству пришло уведомление от Комитета имущественных отношений (это собственник здания — Прим.ред.) о необходимости организации работ по содержанию нежилого здания по адресу проспект Обуховской обороны, 75А. Бюджет на этот год уже был сформирован, однако агентство запросило у города дополнительные средства, так как объект — социально значимый. Сотрудники составили сметную документацию и техническое задание на техноукрепленность и физическую охрану здания — стационарный пост охраны. «На момент получения нами уведомления, объект находился в неудовлетворительном состоянии. Находиться там небезопасно, хотя юридического документа о его аварийном состоянии нет. Мы обратились в том числе к «ЖСК №1», чтобы они помогли нам обеспечить первичные мероприятия по техническому укреплению», — рассказывал Остроушко.
20 октября на рынке случился пожар — загорелся мусор, никто не пострадал, в том числе и здание. За десять дней до этого художник Асим водил туда своего друга: «на втором этаже “тверкали” девушки — какой-то клип снимали». Мы позвонили в агентство и узнали, что пост охраны появится уже 1 ноября — таким образом историю самопровозглашенного музея стрит-арта на бывшем рынке можно считать оконченной.
Мария Удовыдченко
Архивист, исследователь уличного искусства, куратор образовательной программы Института исследования стрит-арта
Это было, пока не кончилось… и это было здорово! Существование такого объекта фактически в центре города было похоже на сон, когда в разгар карантинного режима пандемия и утраченная на время бдительность городских властей подарили нам идеальный «музей стрит-арта». Секрет притягательности этого пространства был в том, что оно вполне убедительно воспроизводило модель бытования искусства на улицах – постоянная смена экспозиции, отсутствие финансового или кураторского контроля. Вместо этого полная свобода действий художников. На рынке я побывала дважды. Первый раз почти сразу после его «открытия», второй – через месяц, на фотовыставке «Обои», организованной путешественником, художником и исследователем граффити Николаем Обглодиным в одном из торговых залов.
Во второй раз отметила, что внутреннее пространство рынка расчистили, частично было убрано битое стекло и лампы, на стенах из-под росписей и граффити-кусков тут и там проступали слои, свидетельствующие о сделанных ранее работах. Все это говорило о том, что рынок живет своей жизнью, и уже запустился процесс внутренней регуляции. Мне было бы очень интересно посмотреть, что случилось бы дальше… Но, видимо, пока этот творческий эксперимент слишком радикален для нашего города.
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