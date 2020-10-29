Как заброшенный Невский рынок стал меккой стрит-арта с толпами посетителей и какое будущее его ждет

Архивист, исследователь уличного искусства, куратор образовательной программы Института исследования стрит-арта

Это было, пока не кончилось… и это было здорово! Существование такого объекта фактически в центре города было похоже на сон, когда в разгар карантинного режима пандемия и утраченная на время бдительность городских властей подарили нам идеальный «музей стрит-арта». Секрет притягательности этого пространства был в том, что оно вполне убедительно воспроизводило модель бытования искусства на улицах – постоянная смена экспозиции, отсутствие финансового или кураторского контроля. Вместо этого полная свобода действий художников. На рынке я побывала дважды. Первый раз почти сразу после его «открытия», второй – через месяц, на фотовыставке «Обои», организованной путешественником, художником и исследователем граффити Николаем Обглодиным в одном из торговых залов.

Во второй раз отметила, что внутреннее пространство рынка расчистили, частично было убрано битое стекло и лампы, на стенах из-под росписей и граффити-кусков тут и там проступали слои, свидетельствующие о сделанных ранее работах. Все это говорило о том, что рынок живет своей жизнью, и уже запустился процесс внутренней регуляции. Мне было бы очень интересно посмотреть, что случилось бы дальше… Но, видимо, пока этот творческий эксперимент слишком радикален для нашего города.