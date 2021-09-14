Старая Ладога в Ленобласти вошла в список самых красивых деревень России

Старая Ладога получила «звезду» по итогам анализа исторического, архитектурного и природного наследия. На въезде в село со стороны города Волхова установили тематическую табличку.

Старая Ладога — первая столица Древней Руси. Сейчас это один из самых посещаемых туристами населенных пунктов Ленинградской области. Главная достопримечательность села — Староладожская крепость, где располагается музей-заповедник, в фондах которого хранятся более двухсот тысяч различных экспонатов.

Напомним, разработана концепция развития территорий Старой Ладоги и Токсово в Ленинградской области. Здесь хотят разместить туристические кластеры — с пещерами, водопадом и даже настоящей колонией летучих мышей.

А также в Ленинградской области планируют развивать туристические направления, посвященные Александру Невскому и Петру Первому. В него включат Старую Ладогу и Тосненский район. В этом районе появится парк, благоустроенный сквер в форме креста, в маковке которого установят бронзовый памятник полководцу.