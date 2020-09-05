В Ленобласти появятся два новых маршрута в честь Александра Невского и Петра Первого

Кроме того, в Ленинградской области создадут маршрут по Петровским городам, в который войдут Шлиссельбург и Новая Ладога. Причалы уже созданы и готовы к активному использованию, добавили в администрации. Работы по созданию маршрутов стартуют в 2021 году.