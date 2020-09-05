В Ленинградской области планируют развивать туристические направления, посвященные Александру Невскому и Петру Первому. Об этом сообщает администрация региона.
В Ленобласти появятся два новых маршрута в честь Александра Невского и Петра Первого
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Фото: администрация Ленинградской области
Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, маршрут, посвященный Александру Невскому. В него включат Старую Ладогу и Тосненский район. В этом районе появится парк, благоустроенный сквер в форме креста, в маковке которого установят бронзовый памятник полководцу.
Кроме того, в Ленинградской области создадут маршрут по Петровским городам, в который войдут Шлиссельбург и Новая Ладога. Причалы уже созданы и готовы к активному использованию, добавили в администрации. Работы по созданию маршрутов стартуют в 2021 году.
Напомним, ранее в природном заказнике «Сестрорецкое болото» состоялось открытие экотропы протяженностью 3,5 километра. Она обустроена тематическими стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками.
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