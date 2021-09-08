Netflix показал официальный трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание»

С выходом первого сезона подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. Во втором сезоне их ждал любовный треугольник — к главному герою «Полового воспитания» Отису Милберну в исполнении Эйса Баттерфилда неравнодушны две девушки, и ему приходится разбираться в своих чувствах.

В третьем сезоне Отис продолжит консультировать школьников по интимным вопросам, Мэйв (Эмма Маккей) вновь сменит имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже изменения — новичками проекта станут Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале.

Третий сезон сериала «Половое воспитание» начнет выходить на стриминговом сервисе Netflix с 17 сентября.