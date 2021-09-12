МЧС объявило в Ленобласти штормовое предупреждение. Грозы и ливни ожидаются и в Петербурге

В сообщении ведомства говорится о том, что с 12 до 15 часов, местами, преимущественно по западным районам, ожидаются грозы, а также ливни. В МЧС напомнили, какие основные рекомендации нужно соблюдать в такую погоду: по возможности воздержаться от выхода на воду и посещения лесов, во время грозы следует находится подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор.

Непогода придет и в Петербург вечером. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе будет формировать североатлантический циклон, выходящий своим центром в акваторию Ботнического залива. Так, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди, ближе к вечеру в отдельных районах возможны грозы. При этом в городе температура воздуха составит до +20, ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Уже на следующей неделе синоптик прогнозирует по-настоящему осеннюю погоду. «Первый день новой недели будет умеренно теплым, до +15…+17°, но ветреным и богатым на дожди (до 10-15 мм, или почти до четверти от месячной нормы сентября)», — рассказал он. Уже во вторник и среду похолодание усилится — температура опустится до +10. При этом будут идти небольшие дожди местами.

В четверг и пятницу обойдется без дождей, скорее всего, и даже есть вероятность, что «все чаще сквозь облака будет проглядывать солнце», однако температура воздуха не поднимется выше +13 градусов. В выходные вернутся дожди, добавил Леус.