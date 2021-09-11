«Произойдет наступление глубокой осени»: синоптик предупредил о резком похолодании в Петербурге с 15 сентября

Как рассказал специалист, в этих регионах наступит глубокая осень. «Перемещается циклон, в “тылу” окажутся Санкт-Петербург и Москва. Затронет похолодание всю северную половину европейской части России», — добавил синоптик. Так, в Петербурге столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла. Такая погода сохранится до конца следующей недели.