«Произойдет наступление глубокой осени»: синоптик предупредил о резком похолодании в Петербурге с 15 сентября

С 15 сентября в Петербурге, Ленобласти и других регионах севера европейской части России произойдет резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Как рассказал специалист, в этих регионах наступит глубокая осень. «Перемещается циклон, в “тылу” окажутся Санкт-Петербург и Москва. Затронет похолодание всю северную половину европейской части России», — добавил синоптик. Так, в Петербурге столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла. Такая погода сохранится до конца следующей недели.
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