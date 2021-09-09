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В Смольном назвали дату запуска периодического протапливания. Тепло планируют запустить со следующей недели

На совещании в Смольном назвали вероятную дату запуска периодического протапливания в Петербурге. Если прогноз не изменится, то социальные объекты начнут обогревать 13 сентября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в энергетическом блоке городского правительства.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Впрочем, если погода позволит, эту дату могут сдвинуть. В режиме периодического протапливания первоначально подключают социальные объекты: школы, больницы и т.д. А в жилые здания подавать тепло решает управляющая компания. В комитете по энергетике также отметили, что городские системы готовы к запуску периодического протапливания.

Накануне Петербуржцы призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте. 

И пока жители Петербурга ждут теплых батарей, спрос на обогреватели в городе быстро вырос. Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

А главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда наступят те заветные +9 градусов, при которых городские власти дают добро на начало отопительного сезона.

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