В Смольном назвали дату запуска периодического протапливания. Тепло планируют запустить со следующей недели

Впрочем, если погода позволит, эту дату могут сдвинуть. В режиме периодического протапливания первоначально подключают социальные объекты: школы, больницы и т.д. А в жилые здания подавать тепло решает управляющая компания. В комитете по энергетике также отметили, что городские системы готовы к запуску периодического протапливания.

Накануне Петербуржцы призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте.

И пока жители Петербурга ждут теплых батарей, спрос на обогреватели в городе быстро вырос. Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

А главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда наступят те заветные +9 градусов, при которых городские власти дают добро на начало отопительного сезона.