В Смольном назвали дату запуска периодического протапливания. Тепло планируют запустить со следующей недели

На совещании в Смольном назвали вероятную дату запуска периодического протапливания в Петербурге. Если прогноз не изменится, то социальные объекты начнут обогревать 13 сентября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в энергетическом блоке городского правительства.
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Фото: Shutterstock.com
Впрочем, если погода позволит, эту дату могут сдвинуть. В режиме периодического протапливания первоначально подключают социальные объекты: школы, больницы и т.д. А в жилые здания подавать тепло решает управляющая компания. В комитете по энергетике также отметили, что городские системы готовы к запуску периодического протапливания.
Накануне Петербуржцы призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте.
И пока жители Петербурга ждут теплых батарей, спрос на обогреватели в городе быстро вырос. Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом.
А главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда наступят те заветные +9 градусов, при которых городские власти дают добро на начало отопительного сезона.
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