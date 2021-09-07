В полиции назвали самые криминальные районы Петербурга

Согласно статистике регионального ГУ МВД, которую проводят «Невские новости», самым неблагополучным с точки зрения преступности стал Выборгский район. В нем за первое полугодие было совершено 2 911 нарушений. За ним идет Приморский район — там зарегистрировано 2 661 нарушение. Замыкает тройку Невский район с 2 610 преступлениями.

Самыми благоприятными с точки зрения криминогенной обстановки оказались Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый районы.

При этом полиция фиксирует общий рост количество преступлений в городе. Так, за первые шесть месяцев 2021 года в Петербурге зарегистрировали 30 007 нарушений закона. За аналогичный период 2020 года их было выявлено лишь 25 922. Чаще всего в Петербурге совершали кражи (статья 158 УК РФ) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (статья 228 УК РФ).

Напомним, ранее полиция обнародовала список районов с самыми высоким уровнем проституции. В него вошли Московский, Выборгский и Центральный.