Согласно данным регионального управления МВД, которые приводит «Деловой Петербург», самыми неблагополучными оказались Московский, Выборгский и Центральный районы Петербурга, где выявили наибольшее количество правонарушений, связанных с проституцией. Всего по статье 6.12 КоАП РФ «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией» после профилактических рейдов были привлечены около 20 человек.

Действующее законодательство предполагает, что сутенерам и пособникам вовлеченных в занятия проституцией женщин грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей — либо или арест сроком от 10 до 15 суток. Как считают эксперты, в статистику МВД вошли организаторы незаконной деятельности «среднего звена».

По словам юриста Владислава Мещерякова, наибольшее наказание грозит лицам, которые причастны к организации притонов или вовлекают женщин в занятие проституцией. При этом люди, расклеивающие листовки с рекламой публичных домов, как правило не привлекаются к ответственности. Кроме того, считает юрист, административные штрафы в размере нескольких тысяч рублей никак не влияют на существующую ситуацию, поскольку за день одна вовлеченная в противоправную деятельность женщина приносит сутенерам гораздо больше денег.