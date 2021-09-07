В Петербурге сокращают число пригородных электричек

Расписание движения пригородных поездов изменится с 17 сентября. Число электричек сократится в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» просит пассажиров быть внимательнее и подробно ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте перевозчика.

Напомним, студентам петербургских вузов больше не придется стоять в очереди. С 1 сентября они могут покупать билеты на электрички через приложение. Также студенты смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. Кроме того, в ноябре из Петербурга пустят дополнительные поезда дальнего следования.