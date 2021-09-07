В Петербурге сокращают число пригородных электричек

В Петербурге готовятся изменить расписание движения пригородных поездов. Число электричек сократится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях.
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Фото: Shutterstock.com
Расписание движения пригородных поездов изменится с 17 сентября. Число электричек сократится в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» просит пассажиров быть внимательнее и подробно ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте перевозчика.
Напомним, студентам петербургских вузов больше не придется стоять в очереди. С 1 сентября они могут покупать билеты на электрички через приложение. Также студенты смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. Кроме того, в ноябре из Петербурга пустят дополнительные поезда дальнего следования.
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