В Петербурге выкосили общественный сад, созданный жителями Петроградской стороны

«Нас все-таки скосили. Вместе с прекрасными дикоросами — травами и цветами, — под косу ушли цветы и кусты, которые соседи сажали в начале лета. Холили и лелеяли, поливали в эту жарищу, укрывали от жгучего солнца. Что ж, вся наша жизнь — борьба! Будем возрождать!», — написали они в своем паблике.

Как выяснила «Фонтанка», 26 июля на портал «Наш Санкт-Петербург» поступила жалоба с таким содержанием: «Заросли сорняка с человеческий рост в центре Петербурга». После этого администрация района зафиксировала признаки административного правонарушения. «Согласно порядку, мы связались с владельцем участка, которому сообщили о жалобе. Они включили проблему в свой график и вчера доложили, что нарушение было устранено. По нашей информации, они только подстригли газон и вывезли мусор», — рассказали изданию в пресс-службе администрации.