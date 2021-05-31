Петербуржцы высадили 120 кустарников на пустыре на Петроградской. Это общественный сад на месте братской могилы первостроителей города

О создании общественного сада:

Деньги на грунт мы собирали через клич в социальных сетях. Собрали даже больше, чем надо, и теперь будем делать ленту времени и другие активности. Растения нам предоставил питомник «Лаврики». На нашу зеленую вечеринку пришло около 30 человек, большинство из которых жители соседних домов. Вместе мы копали лунки, пробиваясь сквозь строительный мусор, делали клумбы, пили чай и кофе (нас угостила местная кофейня «Юпитер»).

Нам очень хочется сберечь место от возможной застройки, потому что в новом генплане это зона обозначена под деловую застройку. Поэтому мы обращаемся к администрации города и к «Банку Санкт-Петербург», который сегодня владеет этим активом, чтобы был возобновлен разговор о возвращении этой территории в собственность города — как зеленой зоны.