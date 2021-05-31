Петербуржцы высадили 120 кустарников на пустыре на Петроградской. Это общественный сад на месте братской могилы первостроителей города

В минувшие выходные петербуржцы выставили 60 кустов и столько же многолетних кустарников на пустыре на углу Кронверкской и Сытнинской улиц. Это общественный сад, создать который активисты решили на месте братской могилы первостроителей Петербурга.
Озеленяло те участки, где практически нет растительности, сообщество «Общественного сада». Там высадили 60 кустарников и столько же многолетних кустов, а также сделали заготовки для городского огорода. « Нам кажется важным сохранять тот природный хаос (или порядок?), что сложился до нас. При этом нам хочется проявить какую-то заботу о месте, поэтому мы сделали клумбы, которые назвали в честь островов Петроградки, высадили кустарники по периметру, сделали кадки под будущий городской огород», — рассказала «Собака.ru» активистка Ольга Мнишко.
Ольга Мнишко
О создании общественного сада:
Деньги на грунт мы собирали через клич в социальных сетях. Собрали даже больше, чем надо, и теперь будем делать ленту времени и другие активности. Растения нам предоставил питомник «Лаврики». На нашу зеленую вечеринку пришло около 30 человек, большинство из которых жители соседних домов. Вместе мы копали лунки, пробиваясь сквозь строительный мусор, делали клумбы, пили чай и кофе (нас угостила местная кофейня «Юпитер»).
Нам очень хочется сберечь место от возможной застройки, потому что в новом генплане это зона обозначена под деловую застройку. Поэтому мы обращаемся к администрации города и к «Банку Санкт-Петербург», который сегодня владеет этим активом, чтобы был возобновлен разговор о возвращении этой территории в собственность города — как зеленой зоны.
Все фотографии предоставлены активистами.
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