«Академия потеряла невероятного преподавателя»: студенты поддержали Александра Семенова, с которым Академия Штиглица не продлила контракт

Авторы обращения подчеркнули, что в первую очередь хотят вернуть не преподавателя, а право голоса, которое у них «заочно забрали». По их словам, руководство академии вместе с заведующим кафедрой искусствоведения выставили свое мнение касательно курса Семенова как общее.

«Вам, может, этот курс и не нужен. Зато нужен многочисленным дизайнерам Академии, которые без истории развития дизайна и технологий не смогут создавать актуальные проекты. Дизайнер — такая же востребованная современными реалиями профессия, как и медицина: экологическая обстановка, нехватка ресурсов, жизненные условия стран третьего мира и другие острые проблемы сегодняшнего дня напрямую зависимы от дизайна. Поэтому у дизайнера должно быть комплексное образование, включающее теоретические и междисциплинарные предметы», — говорится в тексте. Студенты также отметили, что Академия потеряла невероятного преподавателя, влюбленного в свой предмет.