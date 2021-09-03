Академия Штиглица не продлила контракт с преподавателем Александром Семеновым. Предполагается, что он потерял работу из-за участия в акции протеста

Семенов вел одну дисциплину — «История дизайна, науки и техники». С академией он сотрудничал по срочному договору гражданско-правового характера. Его обычно продлевали по умолчанию, но в этом году Семенов обнаружил, что его предмет не включили в расписание.

Как пишет «Фонтанка», в пресс-службе академии уточнили, что в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов (приказ № 1456 от 26.11.2020 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования») внесены изменения в компетенции, поэтому в учебный план вместо дисциплины «История дизайна, науки и техники» введена новая дисциплина — «История и теория дизайна», которую будет читать штатный преподаватель. «Новый договор с данным преподавателем не заключался в связи с отсутствием такой необходимости», — добавили в академии.

Специально для «Собака.ru» Александр Семенов, автор книги «Дизайн мебели в СССР» и создатель Telegram-канал «Русский камамбер» собрал мини-гид по 5 усадьбам и дачам, о которых вы вряд ли слышали: от псевдоготического замка посреди борщевиковых плантаций до романтичных руин с цилиндрической церковью.

От храма в форме эмблемы радиационной опасности до церкви в здании магазина хозтоваров: специально для «Собака.ru» авторы Telegram-канала об архитектуре 2000-х — «капиталистическом романтизме» Александр Семенов и Даниил Веретенников собрали самые удивительные церковные сооружения Ленинградской области.

Метро «Горьковская», Макдональдс у «Василеостровской» и ЖК «Аврора» напротив крейсера — теперь шедевры зодчества «жирных» 2000-х называют термином «капиталистический романтизм». «Собака.ru» поговорила с создателями нового понятия и попросила составить гид по заповеднику капрома — Петроградской стороне.