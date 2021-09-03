В петербургском аэропорту «Пулково» хотят запустить биометрическую систему допуска пассажиров

На данном этапе автоматическая система идентификации сравнивает фотографии владельца пропуска из базы данных системы контроля и управления доступом с изображением, полученным от видеокамеры, установленной на КПП.

Аэропорт планирует внедрить биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении предполетных формальностей: регистрация, саморегистрация, проверка документов при досмотре и при посадке в воздушное судно. Специалисты изучают технологии, рынок, опыт аэропортов, использующих подобные системы, рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В Пулково готовы рассмотреть возможность запуска пилотного проекта, однако полномасштабный переход на биометрию будет возможным при изменении законодательства и наличии базы данных потенциальных пассажиров.

Петербургский аэропорт «Пулково» создал виртуального помощника для пассажиров в мессенджере Telegram. Чат-бот помогает пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу, рассказали в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково.

Петербургский аэропорт «Пулково» вводит новые правила подъезда к терминалу. Теперь для автомобилистов с нечитаемыми или «скрытыми» номерами на транспортном средстве въезд на привокзальную площадь ограничен — это позволит позволит сократить количество нелегально припаркованных машин и разгрузить подъездные пути.