В пространстве «Нормальное место» пройдет «Модный пикник» для родителей детей с инвалидностью

Организаторами «Модного пикника» выступили благотворительный фонд поддержки людей с тяжелыми нарушениями развития «Близкие Другие», дизайнер и основательница бренда адаптивной одежды «be easy kid» Наталья Малько, петербургский программист с ДЦП и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 Иван Бакаидов, а также благотворительный кластер «Нормальное место».

Площадка, где пройдет «Модный пикник», имеет доступную среду для людей, передвигающихся на колясках. В мероприятии примут участие бренды адаптивной одежды и производители технических средств реабилитации — такие как «be easy kid», «S_Z_wear», «Danylino», «Candy land ателье», GTdress», «Альянс Орто», «Orto-s», «Gute market», «Свобода орто», «Care place» и другие.

На пикнике будет представлена удобная и модная одежда для паллиативных детей, одежда на аппараты, протезы или загипсованные конечности, школьная одежда, которую можно надеть самостоятельно — например, рубашки на магнитной застежке, брюки с ширинкой на липучке, а также технические средства реабилитации — тутора, ортезы, коляски и прочие.

«ДЦП, генетические синдромы, ментальные отклонения — все эти особенности требуют специальных технических средств реабилитации и одежду, которая бы подходила к аппаратам на теле — это протезы, тутора, ортезы, стомы, помпы. Именно поэтому мы объединяемся с брендами детской адаптивной одежды и производителями технических средств реабилитации на одной площадке и организовываем наш пикник — мы хотим, чтобы выбор родителей стал удобнее и легче!» — рассказали «Собака.ru» организаторы.

Для детей также подготовят интересную развлекательную программу, а для родителей — мастер-класс по адаптации одежды в домашних условиях для ребенка с нарушениями развития.

«Модный пикник» пройдет 12 сентября в пространстве «Нормальное место» на Кожевенной линии, 34 с 12:00 до 16:00.