Сегодня ночью Биржевой мост полностью закроют для автомобилей и пешеходов. Как это изменит жизнь петербуржцев?

По самому Биржевому мосту движение будет полностью прекращено — по нему не смогут пройти пешеходы, проехать автомобили и общественный транспорт. Ограничения на движение по мосту продлятся до ноября 2022 года, а сами работы по капитальному ремонту продолжатся и далее — вплоть до весны 2023 года.

С 22:00 8 октября до 06:00 9 октября будет ограничен проезд транспорта по набережной Макарова у Тучкова моста. С 06:00 9 октября и до 29 сентября 2022 года будет ограничено движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова на участке от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

Объезд перекрытий предусмотрен по маршруту: набережная Макарова, Тучков мост, проспект Добролюбова, Кадетская линия, 8-9-я линии В.О., Ждановская набережная, улица Одоевского, мост Бетанкура.

С 9 октября автобусные маршруты №10 и №191, а также троллейбусный маршрут №7 после Дворцового моста будут направлены в объезд — по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено. Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ — в ноябре 2022 года.

«Понимаю, что это неминуемо вызовет неудобства, но уверен, что мы привыкнем за первую неделю. Тем более что предстоящий капитальный ремонт проводится впервые за 60 лет службы моста. Его открытие станет настоящим подарком для петербуржцев к 320-летнему юбилею города. Когда-то в императорской России была такая традиция открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко Дню города», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.