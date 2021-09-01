В «Никольских рядах» выставили школьные парты, на которых разрешили рисовать и даже клеить жвачки

Каждая уже покрыта слоем рожиц, каракуль, признаний и обзываний. Организаторы из #Питеррисует говорят, что в уголке разрешено практически все, что не запрещено законом. В случае, если парты уцелеют, их перенесут на постоянную экспозицию. Получившуюся инсталляцию выставят там же с 13 по 19 сентября.

В новом общественном пространстве, pop-up дворе «Никольских рядов», открыли арт-объект в виде вращающейся триумфальной арки. Авторы проекта — петербуржцы Петр Советников и Вера Степанская, основатели бюро KATARSIS Architects.

В «Никольских рядах» на Садовой улице стартовал ежегодный Фестиваль уличного кино. В программе короткометражные фильмы от молодых режиссеров. Рассказываем о том, что смотреть в этом году под открытым небом.