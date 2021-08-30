В «Никольских рядах» стартовал фестиваль уличного кино. В программе короткометражные фильмы от молодых режиссеров

В «Никольских рядах» на Садовой улице стартовал ежегодный Фестиваль уличного кино. В программе короткометражные фильмы от молодых режиссеров. Рассказываем о том, что смотреть в этом году под открытым небом.
Миссия фестиваля — познакомить аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. В картинах этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие. В рамках фестиваля зрителям предстоит определить победителя фестивальной программы с помощью света мобильных телефонов. В конце каждого дня кинопоказов они голосуют за лучший фильм фонариками, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце фестиваля по итогам голосования будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.
«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — отметил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.
Фестиваль пройдет с 30 августа по 5 сентября в «Никольских рядах». Каждый день будет показана полная программа, разделенная на три альманаха: «Анимация», «Доброе кино» и «Лучшее прошлых лет». Также ежедневно будут показывать ленты, участвующие в конкурсной программе. Вход на все кинопоказы свободный по регистрации.
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«Почему банан огрызается»
Программа Фестиваля уличного кино в 2021 году
Показ внеконкурсного альманаха «Анимация». Начало в 13:30, продолжительность 1 час 30 минут:
- «Гамлет. Комедия». Режиссер Евгений Фадеев, 5 мин. На серьезный спектакль пришли дети со строгой учительницей. Детей спектакль не занимает, и они начинают отвлекаться и хулиганить. Все оборачивается катастрофой...
- «Тише». Режиссер Максим Куликов, 10 мин. Дедушка с бабушкой купили домик у самого леса — чтобы было тише...
- «Лола живая картошка». Режиссер Леонид Шмельков, 17 мин. Лола, шестилетняя девочка, живет с мамой и четырехмесячным братиком в очень старом деревенском доме. Дом собираются продать. Лоле придется расстаться с миром своих фантазий, в котором она общается с умершим дедушкой.
- «Почему банан огрызается». Режиссер Светлана Разгуляева 10 мин. Мужчина-неудачник, мечтающий о морях и кораблях, но работающий рекламным бананом, вдруг обнаруживает, что у него вырос хвост...
- «Несуразь». Режиссер Анна Романова, 5 мин. Иногда окружающие так раздражают: жалобы, вопросы, пустая болтовня. Так хочется сбежать от всех туда, где никого нет... Но вдруг и тебя тоже нет, когда ты совсем один?
- «Здравствуйте, родные». Режиссер Александр Васильев. Бабушка любит и ждёт своих родных. И родные приходят. Немного странные, но только на первый взгляд.
- «Осколок». Режиссер Дмитрий Иванов. Фильм про раненого на войне солдата, возвращающегося домой к маме с осколком в сердце.
- «Костя». Режиссер Антон Дьяков. Эта история начинается на кладбище, где появляется на свет веселый скелет Костя. Словно счастливый ребенок, Костя шагает навстречу неизвестному и, конечно, попадает в приключение.
- «Пишто уезжает». Режиссер Соня Кендель, 9 мин. Как-то осенью Пишто все так достало, что он решил уехать навсегда.
- «Первобытный папа». Режиссер Владимир Сахновский, 4 мин. Сатирический мультфильм о том, как очень строгий первобытный папа научил своего первобытного сыночка уму-разуму.
- «Узы». Режиссер Дина Великовская, 8 мин. Тонкая нить связывает ее с родительским домом. Пронзительный мультфильм о взрослении, частично нарисованный 3D-ручкой.
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«Прости меня, пес»
Показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино». Начало в 15:10 , продолжительность 1 час 47 минут.
- «Соня любит, Соня не любит». Режиссер Наталья Беляева, 15 мин. Две сестры мечтают о подарке ко дню рождения — кукле Соне. Они придумали для нее целый мир, выбрали подарки, книжки, платья и даже жениха. Но прямо перед самим днем рождения Соню покупают другой девочке. Сестры пытаются отвоевать куклу, ведь чужие люди не сделают ее счастливой.
- «Шашель». Режиссер Анастасия Жура, 22 мин. – Мы же любили друг друга. И жили, вроде, хорошо. Так что же с нами случилось? – Шашель пожрал.
- «Старый козел». Режиссер Георгий Болдугеров, 10 мин. Двор обычного жилого дома начинает терроризировать старик. Сверлит стены после отбоя, прокалывает шины соседских авто, мешает жить обычным людям. Казалось бы — просто старый козел. Но все, как водится, куда сложнее...
- «Прости меня, пес». Режиссер Никита Хозяинов, 14 мин. Находясь на грани смерти, преуспевающий бизнесмен встречает старого пса Грея, которого бессердечно вышвырнул на улицу много лет назад.
- «Найда». Режиссер Юрий Шолин, 20 мин. Единственным другом сурового, опаленного войной в Афганистане охранника Сергея, утратившего смысл жизни после потери родных, становится собака Найда. Но вскоре он окажется перед сложным выбором.
- «Тройня». Режиссер Вадим Зайцев, 20 мин. К тяжело больной матери приезжают трое сыновей. Всех собирает младший брат — Семен, случайно обнаруживший обгоревший клочок свидетельства об усыновлении. Братьям предстоит разобраться, кто из них приёмный.
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«Harmony»
Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет». Начало в 17:20, продолжительность 1 час 25 минут:
- «Взятка». Режиссер Наталья Беляева, 11 мин. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело. Беда в том, что дело заведено о даче взятки. К середине ленты и без того странная ситуация превращается в полный фарс.
- «Подвиг». Режиссер Иван Петухов. Офисный сотрудник Василий решается высказать ненавистному начальнику все, что о нем думает. Сладкое чувство освобождения из офисного рабства сменяется тревогой за будущее, тем более что босс тут же начинает что-то печатать в ответ...
- «Теленок». Режиссер Виктория Рунцова. Жизнь маленького мальчика Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что новорожденный теленок завтра забудет свою маму. Он решает во что бы то ни стало вернуть теленка матери.
- «Harmony». Режиссер Евгений Сангаджиев. Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына.
- «Успех». Режиссер Валентин Сунцов. Два героя начинают утро — каждый в своей квартире. Один — образец успеха. Уверенный взгляд, дорогое авто, коллекция наручных часов... Второй — его полная противоположность. Казалось бы, ничего не предвещало оригинальной развязки.
- «Огонь». Режиссер Мария Шульгина. Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.
- «Болванка». Режиссер Никита Власов, 12 мин. Молодой человек не спешит знакомить маму — опытного сапера — со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.
Конкурсная программа. Начало в 19:15, продолжительность 2 час 11 минут:
- «И привет». Режиссер Наталия Мещанинова и Борис Хлебников, 11 мин. Сатирическая (и очень актуальная) короткометражка об отношении к ковиду от авторов «Аритмии».
- «Играй для каждого». Режиссер Иван Петухов, 19 мин. Пятерка участников заштатного духового оркестрика отправляется на очередной заказ. Трясется по подмосковной дороге безнадежно устаревший микроавтобус. Устало переругиваются между собой потрепанные жизнью музыканты. Никто из них еще не знает, что рядовая поездка за легкими деньгами вот-вот обернется для каждого возвращением к себе настоящим.
- «Чернильное море». Режиссер Иван Соснин, 17 мин. Молодой моряк Саша с детства не виделся с отцом. Путешествуя по миру, он отправляет ему письма, каждый раз остающиеся без ответа. Но однажды, возвращаясь домой из плавания, Саша находит в почтовом ящике ответное письмо.
- «Показалось». Режиссер Байбулат Батуллин, 12 мин. Однажды утром учитель физики Александр Аксенов замечает в своем дворе гигантские ягодицы. Тревожась за свой рассудок и безопасность города, Александр Дмитриевич записывает видеообращение на YouTube — и внезапно узнает, что таинственный объект появился не только у него во дворе.
- «Эксперт». Режиссер Галина Масленникова, 7 мин. Семен Семенович Попихайло — настоящий эксперт. Днями напролет он пишет «дельные» комментарии в интернете — об управлении страной, футболе, Трампе, протестах, пользе помидоров и других важных темах. Но что, если однажды Семен Семенович станет Царем России?
- «Телохранитель». Режиссер Оксана Карас, 15 мин. Известной актрисе по имени Чулпан предстоит непростой вечер. Через 20 минут она должна выйти на сцену и вручить награду на благотворительной премии, — причем сделать это в украшениях престижного бренда. Чулпан вручают чемодан с украшениями, а в комплекте с ним — охранника, следящего за сохранностью бриллиантов.
- «Варя». Режиссер Ника Горбушина, 22 мин. Варя выбрала, как считается, не совсем женскую профессию — она хочет стать пожарным. Девушка приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь.
- «Фокус-группа». Режиссер Алексей Карпов, 6 мин. Это могла быть обычная фокус-группа для обсуждения рекламного ролика. Но кто-то из участников принес с собой бомбу.
- «Легкий способ бросить курить». Режиссер Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов, 13 мин. План 17-летнего Жени был прост: в преддверии нового года отправить родителей на дачу, а самому привести в дом девушку. Что могло пойти не так?
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