В «Никольских рядах» стартовал фестиваль уличного кино. В программе короткометражные фильмы от молодых режиссеров

Миссия фестиваля — познакомить аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. В картинах этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие. В рамках фестиваля зрителям предстоит определить победителя фестивальной программы с помощью света мобильных телефонов. В конце каждого дня кинопоказов они голосуют за лучший фильм фонариками, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце фестиваля по итогам голосования будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — отметил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Фестиваль пройдет с 30 августа по 5 сентября в «Никольских рядах». Каждый день будет показана полная программа, разделенная на три альманаха: «Анимация», «Доброе кино» и «Лучшее прошлых лет». Также ежедневно будут показывать ленты, участвующие в конкурсной программе. Вход на все кинопоказы свободный по регистрации.