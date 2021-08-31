В общественном транспорте Петербурга планируют запустить пересадочный тариф

Замглавы Комитета по транспорту Петербурга, цитата по «Фонтанке»:

В нашем понимании [тариф] будет соответствовать параметрам поездок по «Подорожнику», возможно, с минимальной доплатой при поездке и пересадке в наземном транспорте в течение часа. То есть человек садится, с него списывается сумма по «Подорожнику», и потом порядка 10 рублей, возможно, будет доплата. То есть не выйдет за параметры тех тарифов, которые были на коммерческом транспорте, и не будет двойной оплаты для него при пересадке на наземном транспорте. Она точно так же работает в Москве: вы прикладываете «Тройку», с вас списывается 42 рубля — и затем при пересадке в течение икс минут доплата списывается еще 23 рубля.