В общественном транспорте Петербурга планируют запустить пересадочный тариф

В общественном транспорте Петербурга появится пересадочный тариф. Он необходим для того, чтобы пассажир не оплачивал проезд заново и по полной стоимости, если в течение короткого времени совершил пересадку.
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Kosmogenez / Shutterstock.com
Олег Матвеев
Замглавы Комитета по транспорту Петербурга, цитата по «Фонтанке»:
В нашем понимании [тариф] будет соответствовать параметрам поездок по «Подорожнику», возможно, с минимальной доплатой при поездке и пересадке в наземном транспорте в течение часа. То есть человек садится, с него списывается сумма по «Подорожнику», и потом порядка 10 рублей, возможно, будет доплата. То есть не выйдет за параметры тех тарифов, которые были на коммерческом транспорте, и не будет двойной оплаты для него при пересадке на наземном транспорте. Она точно так же работает в Москве: вы прикладываете «Тройку», с вас списывается 42 рубля — и затем при пересадке в течение икс минут доплата списывается еще 23 рубля.
Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Почти 3 тысячи новых автобусов, которые заменят маршрутки, город получит к началу 2022-го. Планируется, что все они будут осуществлять перевозку пассажиров по социальным тарифам и со всеми льготами. При этом маршруты изменятся по сравнению с действующими, что в некоторых случаях приведет к необходимости пересадки.
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