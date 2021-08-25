На Канонерском острове пройдет экологический чемпионат по сбору мусора

Соревнования по сбору мусора, так называемый экобатл, организует петербургское отделение Всероссийского общества охраны природы совместно с амбассадором движения, «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область-2020» Валерией Тулаевой. Принять участие в экологическом батле может любой желающий — для этого достаточно зарегистрироваться.

Экобатл пройдет 4 сентября, участие в соревновании примут около 100 волонтеров. Собирать мусор будут на прибрежной территории острова и в Канонерском парке. Победители получат памятные призы.

Это не первый чемпионат по сбору мусора в Петербурге. В 2014 году лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Иоффе запустил экопроект «Чистые игры». Всероссийский экологический турнир проходит в 60-ти городах страны. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами и их сортировки, берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.