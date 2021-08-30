А снег идет: синоптики предупредили о резком похолодании в 11 регионах России

По прогнозу погодного центра «Фобос», особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5 градусов. Это значит, что, «вперемешку с дождем, кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег».

Первые белые хлопья хоть и растают, касаясь земли, но все-таки будут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера (Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодчина), Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также не исключены на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области).

Все дело в арктическом атмосферном фронте — из-за него уже 2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. Здесь зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. Ночью температура воздуха понизится до 8-13 градусов, а днем ожидается не выше 11-16.

Очень ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 метров в секунду. Из-за резкой смены погоды рухнут на самое барическое дно показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых. «Осень стремительно ворвется на просторы Русской равнины…», — резюмируют в «Фобосе».

Уходящее лето еще порадует петербуржцев солнцем. Неделя начинается без облаков в небе и без дождей, температурный фон — близкий к средним показателям. А вот осень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.