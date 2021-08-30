Какими будут последние дни календарного лета в Петербурге? Синоптики дали прогноз

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние южная периферия прохладного скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе над берегами Невы будет немного и обойдется без дождей. В такой ситуации температурный фон окажется близким к средним многолетним показателям.

В понедельник воздух прогреется до +19…+21 градуса, по области +17…+22. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 31 августа, ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный — от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем +18…+20. Атмосферное давление будет понижаться.

В среду, 1 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем +16…+18. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Напомним, ранее стало известно, что осень в 2021 году в Петербурге будет холоднее, чем обычно. А бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.