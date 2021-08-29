Синоптики: в Центральной России «резко наступит настоящая осень»

По его словам, погода изменится резко. «2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — поделился специалист. Ночью температура воздуха понизится до 8-13 градусов, а днем ожидается не выше 11-16 градусов.

При этом холод будет только усиливаться. В ночное время прогнозируют до 3-8 градусов, а днем — 7-12 градусов, что ниже климатической нормы. «Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», —добавил он.

Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где местами в начале сентября ночью столбик термометров будет показывать до 0-5 градусов тепла. При этом возможен мокрый снег. Также в северо-западной части России будет очень ветрено — 17-22 м/с.