Синоптики: в Центральной России «резко наступит настоящая осень»

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о скором наступлении настоящей осенней погоды с 2 сентября. Температура воздуха днем не превысит 11-16 градусов тепла. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, погода изменится резко. «2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — поделился специалист. Ночью температура воздуха понизится до 8-13 градусов, а днем ожидается не выше 11-16 градусов.
При этом холод будет только усиливаться. В ночное время прогнозируют до 3-8 градусов, а днем — 7-12 градусов, что ниже климатической нормы. «Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», —добавил он.
Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где местами в начале сентября ночью столбик термометров будет показывать до 0-5 градусов тепла. При этом возможен мокрый снег. Также в северо-западной части России будет очень ветрено — 17-22 м/с.
Напомним, ранее синоптик дал прогноз на предстоящий сентябрь в Петербурге. Осень в 2021 году в Петербурге будет холоднее, чем ранее. А бабьего лета ждать не стоит. В этом году первый месяц осени обещает побить рекорд холода.
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