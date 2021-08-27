Власти выпустили официальный мерч Петербурга в период пандемии

На пилотной коллекции сувениров изображены знаменитые достопримечательности города — Зимний дворец, дом «Зингера», Александровскую колонну, Ростральные колонны и Исаакиевский собор.

Купить новый мерч можно в туристско-информационных центрах на Садовой,14/52 и 37, а также в инфопунктах на площади Восстания, Дворцовой площади и у Петропавловской крепости, рассказали в Комитете по развитию туризма.

Ранее в «Подписных изданиях» появились значки с Крошиком. Они не только красивые, но и благотворительные. Покупая пин, можно пожертвовать средства в Фонд друзей балтийской нерпы.

Благотворительная организация «Ночлежка» выпустила серию «Чисто питерские сувениры». В нее вошли сумки, кружки, открытки с пышками, корюшкой, котами и строчками из стихотворений Бродского и Пушкина.