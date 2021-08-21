В Смольном решили выделить частным приютам 4 миллиона рублей на компенсацию коммунальных услуг

«В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Кроме того, из городского бюджета планируют выделить 8,3 млн рублей на предоставление субсидий на содержание бездомных животных, в том числе животных-инвалидов. Эти средства будут направлены на приобретение устройств и оборудования для содержания и оказания ветеринарной помощи животным без владельцев (кошкам, собакам), а также некоторым морским млекопитающим (балтийским кольчатым нерпам, балтийским серым тюленям, ладожским кольчатым нерпам). Так, в Петербурге впервые будет оказана такая поддержка животным - инвалидам.