«Книга за корм»: в библиотеках Петербурга пройдет благотворительная акция в поддержку приютов

С 16 по 21 августа в библиотеках Петербурга проходит благотворительная акция «Книга за корм». Рассказываем, как пополнить свою домашнюю библиотеку и при этом помочь городским приютам для животных.
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Фото: Shutterstock
Акция приурочена ко Дню защиты бездомных животных. Так, петербуржцы могут принести корм, подарки и другие полезные вещи (полный список по ссылке), а в обмен получить книгу. Всего в акции участвуют 16 библиотек:
- Библиотека "На Стремянной" (Стремянная, 20) Библиотека "Лиговская" (Лиговский пр., 99)
- Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. 17-19)
- Библиотека им. Тимирязева (Шкапина ул., д.6)
- Библиотека им. А. С. Грибоедова (Ул. Садовая, д.33)
- Библиотека "Измайловская" (Измайловский пр., 18)
- Библиотека им. А. И. Герцена (Ул. Новгородская, д.27)
- Библиотека на Троицкой площади (Троицкая пл. П.С., д. 1)
- Библиотека-студия на Искровском (Искровский пр., д. 6 к.4)
- Информационно-сервисный центр (пр. Ветеранов, д.146/22)
- Библиотека №3 Кировского района (ул. Кронштадтская, д. 20)
- Библиотека "КУБ" (пр. Маршака д.24 корп.1)
- Библиотека «Батенинская» (Харченко, д. 17)
- Библиотека «В Озерках» (пр. Энгельса, 111)
- Библиотека Александровская (г. Сестрорецк, пр. Красных командиров, д. 25)
- Библиотека «Колокольчик» (г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282)
В дни акции в Библиотеке «На Стремянной» можно будет посмотреть на инсталляцию #Желтаясобака в поддержку международного проекта Yellow Dog Project. Также здесь пройдут тематические мастер-класс и открытая встреча с кинологом Екатериной Филинковой, где обсудят коррекцию поведения домашних питомцев.
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