«Книга за корм»: в библиотеках Петербурга пройдет благотворительная акция в поддержку приютов

В дни акции в Библиотеке «На Стремянной» можно будет посмотреть на инсталляцию #Желтаясобака в поддержку международного проекта Yellow Dog Project. Также здесь пройдут тематические мастер-класс и открытая встреча с кинологом Екатериной Филинковой, где обсудят коррекцию поведения домашних питомцев.