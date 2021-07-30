В Кронштадте пройдет XII Международный экологический фестиваль искусств «КронФест»

Фестиваль откроется научно-практической конференцией «Актуальные экологические проблемы Балтийского региона», в которой примут участие специалисты международных экологических организаций и объединений. В рамках фестиваля также пройдут дни французского кино — в программе документальная лента «Energy Observer, посланники Земли», а также четыре серии фильма «Energy Observer, Одиссея для будущего». Energy Observer — первое в мире судно, одновременно производящее и работающее на водороде. Миссия экипажа заключается в совершении кругосветного путешествия с целью продвижения альтернативных источников энергии и их совершенствования.

В этом году «КронФест» принимает участие в Международном Дне Балтийского моря. Праздник отмечается ежегодно в последний четверг августа. Цель международного проекта — осветить важные вопросы, посвященные экологии, стимулировать конкретные действия, приносящие пользу Балтийскому морю, повысить осведомленность населения о морской природе, культуре и истории. День Балтийского моря включает в себя различные мероприятия, соревнования и просветительские акции. В рамках празднования на форте «Риф» пройдет марафон на сап-бордах и волонтерский выезд по уборке береговой линии форта.

Фестиваль «КронФест» пройдет в Кронштадте с 26 по 29 августа. Площадками станут Музей истории Кронштадта и форт «Риф». Подробности программы можно посмотреть здесь.