Фестиваль технологического искусства Ars Electronica второй раз пройдет в Петербурге

Выставка в Музее почвоведения объединит экспонаты традиционного естественнонаучного музея и объекты технологического искусства. Работы художников вступают в диалог с постоянной экспозицией музея, наделяя ее новым «слоем» интерпретации и предлагая необычные способы восприятия земли. К примеру, на выставке почву можно будет послушать, понюхать и даже попробовать на вкус!

Второй площадкой проекта станет пространство AIR (Art.ITMO.Residency). Здесь разместится видеоарт – визуальные размышления о почве и ее связи с людьми и технологиями. Каждая работа расскажет свою историю о земле, создавая множество образов привычной материи. Вход на все события будет свободным.

В прошлом году Ars Electronica впервые прошел в Петербурге. Главная концепция события — сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. «Блуждающие сады» плыли по Неве с 240 петуниями на борту, в то время как воду в реке «мониторила» специальная лодка-дрон — часть будущей системы «умного города».

А еще арт-директор Музея будущего Герфрид Стокер рассказывал, к чему нас приведет цифровая революция.