Фестиваль технологического искусства Ars Electronica второй раз пройдет в Петербурге

C 8 по 12 сентября пройдет фестиваль Ars Electronica – одно из крупнейших мировых событий в области технологического искусства и сайнс-арта. Второй год подряд Ars Electronica выходит за пределы австрийского города Линце, где он проходил с 1979 года, и проводит событие в 70 городах по всему миру. Санкт-Петербург не стал исключением. В городе организатором мероприятия выступит Университет ИТМО, уже принимавший его на своей площадке в прошлом году.
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Работа Карин Бонневаль – Прислушайтесь к почве (Listen to the soil)
Тема Ars Electronica 2021 года – A New Digital Deal: цифровизация как новый вызов для общества. В условиях стремительных изменений, когда технологии все глубже пронизывают и трансформируют реальность, художники предлагают переосмыслить основания неустойчивого цифрового мира и найти в нем новую точку опоры. Проект «Заземление», представляющий фестиваль Ars Electronica в Петербурге, возвращает «к корням» и помогает иначе взглянуть на то, что буквально лежит у нас под ногами – почву.
Выставки пройдут на двух площадках: в Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева и в пространстве AIR – арт-резиденции ИТМО. Обе локации находятся в пешей доступности друг от друга на Васильевском острове.
Выставка в Музее почвоведения объединит экспонаты традиционного естественнонаучного музея и объекты технологического искусства. Работы художников вступают в диалог с постоянной экспозицией музея, наделяя ее новым «слоем» интерпретации и предлагая необычные способы восприятия земли. К примеру, на выставке почву можно будет послушать, понюхать и даже попробовать на вкус!
Второй площадкой проекта станет пространство AIR (Art.ITMO.Residency). Здесь разместится видеоарт – визуальные размышления о почве и ее связи с людьми и технологиями. Каждая работа расскажет свою историю о земле, создавая множество образов привычной материи. Вход на все события будет свободным.
В прошлом году Ars Electronica впервые прошел в Петербурге. Главная концепция события — сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. «Блуждающие сады» плыли по Неве с 240 петуниями на борту, в то время как воду в реке «мониторила» специальная лодка-дрон — часть будущей системы «умного города».
А еще арт-директор Музея будущего Герфрид Стокер рассказывал, к чему нас приведет цифровая революция.
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