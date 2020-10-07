Стало известно, когда Александровский дворец полностью откроют для посетителей после реставрации

Среди интерьеров, которые откроются для посетителей, свитская, спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная в половине императрицы Александры Федоровны, приемная, рабочий кабинет, Мавританская уборная и камердинерская в половине императора Николая II, а также парадный кабинет, Кленовая гостиная и залы библиотеки.

По словам директора ГМЗ «Царское село» Ольги Таратыновой, все эти помещения — места, в которых происходили «самые счастливые и самые трагические события в жизни этой семьи». «Этот дворец был любим, желанен, и в нем жили семьи практически всех императоров, начиная от Николая I. Мы считаем, что это не только энциклопедия художественных стилей, но и в большой степени мемориальный памятник», — отметила

«Александровский дворец — это наш стратегический объект. Все усилия большей части научных сотрудников, сотрудников реставрационного отдела, архитекторов сейчас направлены именно на Александровский дворец, на скорейшую сдачу его первой очереди. Мы сознательно разбили этот проект на две очереди, чтобы не ждать готовности всего дворца, а открыть для посетителей самые интересные, самые востребованные помещения. Мы рассчитываем, что все-таки, несмотря на пандемию, мы к следующему сезону этот дворец представим публике и пустим сюда первых посетителей», — рассказала Таратынова.

Масштабные работы по восстановлению последнего дома семьи императора Николая II начались в 2012 году, в 2015-ом дворец был закрыт для посещения. Проект реконструкции, реставрации и технического переоснащения, приспособления Александровского дворца для музейного использования был разработан архитектурной мастерской «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Согласно нему, дворец станет многофункциональным комплексом с экспозиционными залами, временными выставками, помещениями для научно-исследовательских работ и конференций, библиотекой и детским центром.

Александровский дворец, один из императорских дворцов Царского села, был возведен в 1792-1796 годах в стиле палладианского классицизма по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию ее внука, князя Александра Павловича. Архитектурный проект дворца был разработан Джакомо Кваренги. Александровский дворец также был первым и последним дворцом Николая II — в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.